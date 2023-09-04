Российские подразделения слаженно действуют с армейской авиацией и артиллерией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка.

- В ходе боев на этом направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Кузьмино.

Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено свыше 125-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Кроме того, уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Новобахмутовка, Парасковиевка, Новомихайловка и Гольмовский.

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