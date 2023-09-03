«Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка»: Денис Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении

Врио Главы ДНР наградил бойцов за стойкость и мужество. Фото: скриншот видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин наградил российских военнослужащих на Артемовском направлении.

«БОЛЬШИНСТВО БОЙЦОВ АБСОЛЮТНО ГЕРОИЧЕСКИЕ»

- Побывал у ребят 1-го Армейского корпуса, воюющих на Артемовском направлении. Большинство бойцов абсолютно героические. За стойкость и мужество, проявленные личным составом во время проведения боевых операций по освобождению Донецкой Народной Республики, наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения. Гвардии капитану Дмитрию Геннадиевичу Лысову присвоил звание Героя ДНР посмертно, - рассказал в своем телеграм-канале руководитель региона.

СТАБИЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА

Также Пушилин отметил стабильно напряженную обстановку на Артемовском направлении.

- Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами, - сказал Денис Пушилин.

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