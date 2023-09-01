Кадры боевой работы бронегруппы Костромских десантников: Воины «крылатой пехоты» отразили наступление групп ВСУ под Артемовском

Воины «крылатой пехоты» с честью выполнили поставленную боевую задачу. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы Костромских десантников по огневой поддержке подразделений российских войск, ведущих оборонительные действия к северу от Артемовска в районе населенных пунктов Берховка и Ягодное.

- С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-мм автоматических пушек, - рассказывает начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка (позывной «Витязь»). - Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, воины «крылатой пехоты» с честью выполнили поставленную боевую задачу, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, продвигавшегося в сторону наших оборонительных позиций.

После бронегруппа оперативно отошла в безопасный район.

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