Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 1 сентября 2023: Вооруженные силы РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-200 и орудие М119 производства США

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 1 сентября 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка.

- За сутки потери противника на этом направлении составили до 365-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Веселое уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва.

- Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, - сообщает Министерство обороны.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие М119 производства США.

В районе города Угледар уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. А в районе города Славянск уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.

Также, в районе города Угледар и населенного пункта Селидово поражены: пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ. Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Кроме того, в районах Соледара и Благодатного перехвачен ряд вражеских беспилотников.

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