Кадры боевой работы ВДВ: Вскрыты места скопления групп украинских боевиков

Артиллеристы-десантники РФ нанесли огневой удар по скоплению ВСУ под Артемовском.Фото: Скриншот видео Минобороны РФ

Артиллеристы-десантники ликвидировали большую группу пехоты наступающего противника к западу от Артемовска. Кадры боевой работы расчетов 122-мм гаубиц Д-30 одного из соединений Воздушно-десантных войск опубликовало Минобороны России.

- Расчетом беспилотных летательных аппаратов российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу лесопосадках. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар, - говорится в сообщении.

Уточняется, что прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке.

- Враг был деморализован и отступил, бросив в лесополосе своих раненых и убитых солдат, - сообщили в Министерстве обороны.

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