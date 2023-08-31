«В полях стоит дым столбом»: С начала недели в ДНР произошло 147 природных пожаров

Под Тельманово пожар был с обеих сторон дороги. Фото: скриншот с видео МЧС России

Читатель «КП» рассказал о природном пожаре, свидетелем которого он стал.

«ГОРЕЛО С ОБЕИХ СТОРОН ДОРОГИ»

- Возвращался из Мариуполя и когда подъезжал к Тельманово, в полях дым стоял столбом. Горело с обеих сторон дороги, была слышна сирена МЧС…»

ВЫСОКАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР сообщило о росте природных пожаров на территории Республики.

- На территории Донецкой Народной Республики зафиксирован рост природных пожаров. С начала недели в экосистеме произошло 147 пожаров, сгорело практически 500 гектаров сухой травы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

На текущий момент в этом плане сложная обстановка сложилась в Амвросиевском, Старобешевском, Шахтерском, Тельмановском и Новоазовском районах.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В условиях особого противопожарного режима запрещается:

- сжигать стерню и другую растительность;

- использовать открытый огонь;

- курить в полях и лесах;

- выбрасывать вдоль дорог окурки и другие легковоспламеняющиеся предметы.

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