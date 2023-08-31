Погода в Донецке на сентябрь 2023: летний зной сменится прохладой уже в начале месяца

1 сентября в Донецке ожидается дождь, воздух прогреется до + 27 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1 и 2 сентября в Донецке ожидаются дожди, воздух прогреется до плюс 26 градусов. В воскресенье, 3 сентября, будет также прохладно, но погода порадует солнечной погодой.

ОТ + 21 ДО + 29 ГРАДУСОВ

По прогнозу синоптиков, по 15 сентября в столице ДНР температура воздуха будет колебаться от плюс 21 до плюс 29 градусов. А на следующий день пойдет дождь. Станет прохладнее до плюс 22 градусов.

РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

17 и 18 августа синоптики также обещают дожди, но уже с резким похолоданием до плюс 14 градусов. Следующий дождь ожидается 23 августа. Температура воздуха составит плюс 13 градусов.

В последний день сентября - 30 октября – дождя не будет, воздух прогреется до плюс 11 градусов.

НАРОДНЫЙ ПРОГНОЗ

В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

2 сентября начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром – осень будет долгой. А если на следующий день погода будет ясной, то такой она продержится до конца сентября.

Предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила – к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

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