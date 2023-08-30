Волонтеры Победы подарили ветерану из ДНР ее портрет, написанный на Таврида.АРТ

Ребята побывали в гостях у Валентины Базилевич-Болотовой. Фото: Волонтеры Победы

ПОРТРЕТ ДОБРАЛСЯ ДО СВОЕГО ГЕРОЯ

Волонтеры Победы ДНР привезли домой ветерану Великой Отечественной войны Валентине Базилевич-Болотовой ее нарисованный портрет. Памятный подарок был написан в рамках акции «Краски Победы» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму в конце августа.

В бухте Капсель под Судаком прошел юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодежи).

- Портрет Валентины Тимофеевны рисовали Волонтеры Победы со всей России (а таковых в стране всего около 500 тысяч человек!) специально, чтобы потом передать в руки самому ветерану, - рассказала «КП» заместитель руководителя Международного представительства Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ДНР Анастасия Литвинова.

В рамках акции «Краски Победы» (проект «Волонтерский корпус Победы на освобожденных территориях», проходит при поддержке Фонда Президентских грантов) было нарисовано десять портретов ветеранов из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с самыми теплыми пожеланиями.

Ребята побывали в гостях у Валентины Базилевич-Болотовой. Фото: «Волонтеры Победы» в ДНР

Валентина Тимофеевна была невероятно рада такому подарку и поставила его на самом видном месте в доме.

СПАСАЛА РАНЕНЫХ В ГОСПИТАЛЕ

Ветеран рассказала, что ее 16-летней девочкой четыре раза нацисты пытались увести на работы в Германию. Однако каждый раз, ей удавалось оставаться в родной Макеевке, для того, чтобы пойти за армией, и служить в госпитале.

- Немцы отправили на завод им. Кирова на блюминг (громадное здание), там располагалась перевалочная база немцев. Там встретила ребят, которые, как оказалось, создали комсомольскую молодежную подпольную организацию.

Нас было пятнадцать человек, мы клеили листовки, резали понтонные лодки, воровали оружие, передавали сведения когда должен прибыть очередной эшелон. Партизаны их перехватывали и подрывали.

Немцы бомбили, не смотря на то, что там висел флаг красного креста. Я побежала в Харцызск, а на второй день вернулась домой. Сколько убитых солдат и офицеров лежало на улицах - не перечесть. Я пошла в военкомат, отстояла огромную очередь желающих бить фашистов, майор посмотрел на меня, написал записку и послал меня на десятую линию, там стоял авиационный госпиталь, который ближе к фронту переименовали в полевой-передвижной №2113 п/п (полевая почта) 18752 и я стала ухаживать за раненными, мыть полы, приносить раненным еду, стирать бинты, - поведала ветеран.

У Валентины Тимофеевны Базилевич-Болотовой много наград, она прошла с войсками родной Донбасс, всю Украину и встретила Победу в Польше под Краковом, там же получила осколочное ранение в ногу.

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