В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя провели молебен Георгию Победоносцу о скорейшей победе России

В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя провели литургию и молебен о Победе перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Фото: ТГ/Пушилин

В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя провели молебен о скорейшей победе России перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Литургию возглавил архиепископ Варсонофий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который посетил собор вместе с заместителем главы международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константином Малофеевым.

Во Всероссийском молебне о Победе принял участие врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ТГ/Пушилин

Пушилин отметил, что по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе мощи святого Георгия Победоносца посетят почти сто российских городов. Сейчас их частица находится в Мариуполе.

Великомученика Георгия Победоносца на протяжении всей истории России считают небесным покровителем Русского воинства. К нему и обратились с молитвой прихожане из приморского города ДНР.

- Сегодня русские православные люди просят великомученика Георгия о ходатайстве перед Господом и даровании Победы, - рассказал Пушилин.

Сообщается также, что руководитель Республики смог приложиться к мощам святого вместе с другими жителями Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполь передали частицу мощей православного святого - Георгия-Победоносца. Ковчег с частицей мощей Великомученика и Победоносца Георгия доставили в портовый город ДНР из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры города Сергиев Посад Московской области.

В Свято-Николаевском соборе Мариуполя прошло торжественное богослужение, после чего мэр города Олег Моргун поздравил жителей с радостным событием.

- Уверен, прибытие в наш город частицы мощей Георгия-Победоносца - это символ скорого возвращения мира на земли Донбасса, - заявил он.

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