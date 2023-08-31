Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 31 августа 2023: Вооруженные силы РФ уничтожили ряд гаубиц и противотанковую пушку «Рапира» ВСУ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника. Фото: скрин с видео Минобороны РФ

Обстановка в зоне СВО на донецком направлении 31 августа 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах Белогоровки, Зайцево и Красногоровки.

- Потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, в районе Пречистовки поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Новодаровки.

- Потери противника на данном направлении составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, - сообщает Министерство обороны.

Также в районе Ровного уничтожены: штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

В окрестностях Спорного, Зеленого Гая, Верхнеторецкого и Водяного российские военнослужащие уничтожили целый ряд вражеских беспилотников.

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