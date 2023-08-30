Кадры боевой работы артиллерии ВДВ: Уничтожена живая сила и техника ВСУ под Клещеевкой

Артиллеристы ВДВ из самоходки «Нона-С» нанесли удар по ВСУ под Клещеевкой. Фото: Скриншот видео Минобороны РФ

Вооруженные силы России отражают атаки противника на всех направлениях. Кадры боевой работы под Клещеевкой к югу от Артемовска опубликовало Минобороны. Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили живую силу и технику ВСУ.

- Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону у села Клещеевка к югу от Артемовска, - сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что по данным разведки, российские подразделения заняли наиболее выгодные огневые рубежи. Экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с закрытых огневых позиций выполнили стрельбу по наступающим подразделениям противника, нанеся им огневое поражение.

Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно сменили огневые позиции.

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