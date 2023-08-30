Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 30 августа 2023: ВСУ несут большие потери в живой силе и теряют командно-наблюдательные пункты

У противника не было шансов благодаря слаженным действиям российских подразделений с армейской авиацией и артиллерией. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Обстановка в зоне СВО на донецком направлении 30 августа 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского и улучшили положение по переднему краю. В районе Дорожного на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Также в районе Дружковки уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

- Потери противника на этом направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной, Червоной Дибровы и Ямполовки.

- Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа, - сообщает Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б».

Кроме того, в районе Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также, по данным Минобороны РФ, в районе Серебрянки уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, российские военнослужащие перехватили целый ряд беспилотников в окрестностях Кирилловки и Зайцево.

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