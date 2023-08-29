Кадры боевой работы гаубиц Тульского гвардейского соединения ВДВ: Артиллеристы уничтожают вооружения и укрепсооружения ВСУ под Соледаром

Командир орудия (позывной «Учитель»). Фото: Скрин с видео Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск по уничтожению артиллерии и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения СВО. Артиллеристы Тульского соединения ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника севернее Соледара.

ДАЛЬНОСТЬ БОЯ – БОЛЕЕ 17 КИЛОМЕТРОВ

- Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты противника и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов и очень хорошо помогают артиллерии, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

ЦЕЛИ ОБНАРУЖИВАЮТ БЕСПИЛОТНИКИ

- Координаты обнаруженных беспилотниками целей противника оперативно передаются артиллеристам. В этот раз расчет гаубицы точными выстрелами поразил укрытую в блиндаже группу пехоты ВСУ и уничтожил ее. После орудие было замаскировано и военнослужащие убыли в укрытие, - рассказал командир орудия (позывной «Учитель»).

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