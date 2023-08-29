Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 21 августа 2023: Каждая атака противника оборачивается большими потерями в живой силе

У противника не было шансов благодаря слаженным действиям российских подразделений с авиацией и артиллерией армии РФ. Фото: скрин с видео Минобороны России

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 29 АВГУСТА 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Красногоровки.

- Потери противника на Донецком направлении составили более 185-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино.

- Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, - говорится в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе Старомайорского.

- За сутки на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б», - сообщает Министерство обороны.

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