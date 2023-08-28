Не захотели никуда уезжать, остались в родном городе: Благотворители отстраивают в Мариуполе дом многодетной семьи, где бабушка взяла опеку над пятью внуками

Благотворители строят в Мариуполе дом для многодетной семьи
Фото: Александр ПАРШИН
Благотворительный фонд «Донбасс.РФ» завершает строительство дома для многодетной семьи в Мариуполе. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель фонда Елена Вилигурина.
- Там пять детей, а опекун бабушка. Мама под завалами погибла, папу убил украинский снайпер. У них дом уцелел, слава Богу, но потом у них случился пожар. Дом сгорел полностью, - рассказывает Елена. - Мы их хотели вывезти в любой регион России, они отказались, потому что у них в Мариуполе все родственники и друзья. Поэтому мы приняли решение восстанавливать жилье и надстроить второй этаж, тем самым увеличить жилплощадь.
Вот так дом выглядел после пожара. Фото: архив Елены Вилигуриной
Вилигурина отметила, что сейчас общая площадь дома составляет 124 квадратных метра.
- На данный момент осталось доделать крышу и тогда мы уже приступим к внутренним отделочным работам, - говорит Елена. - Этот дом мы полностью оснастим мебелью, техникой и фурнитурой, чтобы туда семья зашла и жила. В течение двух месяцев мы планируем завершить все работы.
Елена Вилигурина и Наталья Григорьевна
Фото: Александр ПАРШИН
Жительница Мариуполя, глава многодетной семьи Наталья Григорьевна признается, что не ожидала, что ее семья получит такую помощь, какую оказывает фонд «Донбасс.РФ».
- С Еленой мы познакомились случайно. Она сама нас нашла, - вспоминает мариупольчанка. – Очень много чем нам помогла. Она «завалила» нас игрушками и одеждой. Подарила мне шубу, в которой мне стыдно ходить, потому что представьте, если я, бабушка-погорелец, буду ходить в такой шубе по кабинетам, - смеется имя отчество. – Я ее померяла. И вот в новом доме я уже надену подарок Лены. Еще дали мне деньги на телефон, у меня был кнопочный, но он тоже сгорел.
А еще Наталья Григорьевна рассказала, что в строительстве дома помогает ее старший внук.
- Его не сильно утруждают, но пусть учится, - говорит она. - Он будет поступать в училище по специальности – мастер отделочных работ.
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