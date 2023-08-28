Не захотели никуда уезжать, остались в родном городе: Благотворители отстраивают в Мариуполе дом многодетной семьи, где бабушка взяла опеку над пятью внуками

Благотворители строят в Мариуполе дом для многодетной семьи Фото: Александр ПАРШИН

Благотворительный фонд «Донбасс.РФ» завершает строительство дома для многодетной семьи в Мариуполе. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель фонда Елена Вилигурина.

- Там пять детей, а опекун бабушка. Мама под завалами погибла, папу убил украинский снайпер. У них дом уцелел, слава Богу, но потом у них случился пожар. Дом сгорел полностью, - рассказывает Елена. - Мы их хотели вывезти в любой регион России, они отказались, потому что у них в Мариуполе все родственники и друзья. Поэтому мы приняли решение восстанавливать жилье и надстроить второй этаж, тем самым увеличить жилплощадь.

Вот так дом выглядел после пожара. Фото: архив Елены Вилигуриной

Вилигурина отметила, что сейчас общая площадь дома составляет 124 квадратных метра.

- На данный момент осталось доделать крышу и тогда мы уже приступим к внутренним отделочным работам, - говорит Елена. - Этот дом мы полностью оснастим мебелью, техникой и фурнитурой, чтобы туда семья зашла и жила. В течение двух месяцев мы планируем завершить все работы.

Елена Вилигурина и Наталья Григорьевна Фото: Александр ПАРШИН

Жительница Мариуполя, глава многодетной семьи Наталья Григорьевна признается, что не ожидала, что ее семья получит такую помощь, какую оказывает фонд «Донбасс.РФ».

- С Еленой мы познакомились случайно. Она сама нас нашла, - вспоминает мариупольчанка. – Очень много чем нам помогла. Она «завалила» нас игрушками и одеждой. Подарила мне шубу, в которой мне стыдно ходить, потому что представьте, если я, бабушка-погорелец, буду ходить в такой шубе по кабинетам, - смеется имя отчество. – Я ее померяла. И вот в новом доме я уже надену подарок Лены. Еще дали мне деньги на телефон, у меня был кнопочный, но он тоже сгорел.

А еще Наталья Григорьевна рассказала, что в строительстве дома помогает ее старший внук.

- Его не сильно утруждают, но пусть учится, - говорит она. - Он будет поступать в училище по специальности – мастер отделочных работ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благотворители передали военнослужащим в Донбасс 20 тонн кваса

Фонд «Донбасс.РФ» привез в ДНР очередную партию гуманитарного груза для бойцов (подробнее)