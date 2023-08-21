Благотворители передали военнослужащим в Донбасс 20 тонн кваса

Фонд «Донбасс.РФ» передал российским военнослужащим 20 тонн кваса Фото: Александр ПАРШИН

Благотворительный фонд «Донбасс.РФ» передал военнослужащим бригады «Пятнашка» 20 тонн кваса. Груз был доставлен из Москвы. Об этом «Комсомольской правде» сообщила руководитель фонда Елена Вилигурина.

- Это живой квас, срок годности у него всего лишь два месяца. Он был изготовлен и сразу же доставлен в Донецк, - говорит Вилигурина. - Так сложилось исторически, что в далекие времена воинам давали квас. Поэтому мы и решили передать квас нашим бойцам.

Фонд «Донбасс.РФ» передал российским военнослужащим 20 тонн кваса Фото: Александр ПАРШИН

Руководитель фонда отмечает, что начала заниматься благотворительностью больше года назад - после того, как посетила военный госпиталь.

- На тот момент у меня не было большого финансирования, все делала собственными силами: мы заказывали в пекарне булочки, покупали носки, белье, сигареты и все самое необходимое для раненых ребят. Им была нужна поддержка, - говорит Елена. - Помимо этого, мы просто приходили, просто улыбались и говорили добрые слова. Там сразу чувствовалась приятная атмосфера. Все смеялись, рассказывали какие-то истории, просили выполнить мелкие поручения, например, сходить в аптеку, позвонить близким, найти сим-карту. Тогда я поняла, что такая работа очень важна и чем больше людей это видеть, тем больше у нас будет волонтеров, как в нашей организации, так и в других.

Фонд «Донбасс.РФ» передал российским военнослужащим 20 тонн кваса Фото: Александр ПАРШИН

Елена Вилигурина рассказывает, что работа фонда очень обширная. Заявки приходят и по военным, и по мирным жителям. Обработать их, выполнить и доставить помощь добровольцы стараются в максимально сжатые сроки.

- У фонда большой спектр задач. Это военная помощь. Мы помогаем дронами, беспилотниками самонаводящимися, антидроновыми ружьями, рюкзаками, которые создают купол. Все это мы поставляем ребятам. Очень активно сотрудничаем с «Пятнашкой», с «Кскадом», с МВД. Также работаем с академией МВД. Привозим помощь и в военный госпиталь.

Фонд оказывает адресную и массовую помощь мирным жителям.

- Мы закупаемся продуктами и едем в обстреливаем районы, раздаем там гуманитарную помощь, - рассказывает Вилигурина. - Наш фонд также помогает в восстановлении инфраструктуры. Это в основном остекление зданий и помещений. Например, в станции переливания крови, в больницах Калинина и Вишневского, в Республиканской травматологии.

- Какие у фонда планы на ближайшее будущее?

- Планов очень много. Самые ближайшие - мы сейчас занимаемся оснащением школ по всей Республике новыми партами, досками и стульями, а также литературой. Еще заканчивает строительство дома с нуля для многодетной семьи из Мариуполя. Там пятерых детей воспитывает их бабушка. Мама под завалами погибла, папу убил снайпер.

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