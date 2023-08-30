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Общество30 августа 2023 16:40

Региональный материнской капитал в ДНР: в регионе введут дополнительную меру поддержки для семей с детьми

Власти планируют ввести региональный маткапитал в ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
На сегодня в ДНР выплачивают девять региональных соцпособий для семей с детьми

На сегодня в ДНР выплачивают девять региональных соцпособий для семей с детьми

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Республиканский маткапитал в ДНР 2023: дополнение к федеральной выплате, для поддержки рождаемости

На сегодня в Донецкой Народной Республике выплачивают девять региональных соцпособий для семей с детьми. Также в Минтруда ДНР сообщили, что в рамках Стратегии возрождения и развития Республики планируется введение дополнительных мер соцподдержки. Так, республиканский маткапитал будет дополнением к федеральной выплате - для поддержки рождаемости в Республике.

«Социальный контракт» предоставят на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и на другое для преодоления трудной жизненной ситуации.

Кроме того, будет создан комплексный центр для реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов боевых действий.

В планах - дополнительные региональные выплаты на детей

Еще в ДНР планируют ввести дополнительные региональные выплаты на детей, наряду с маткапиталом.

- Сейчас в ДНР уже выплачивается федеральный материнский капитал, который составляет около 587 тысяч рублей на первенца и более 775 тысяч - на второго ребенка. Если честно, мы планируем сделать с нашим Минсоцем дополнительные региональные выплаты, - рассказал врио Главы Республики Денис Пушилин.

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