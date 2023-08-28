В ДНР доставили художественную литературу для школьных библиотек

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР прибыла брендированная колонна фур с классической и современной художественной литературы. Ее встретили в Донецке накануне 1 сентября. Сначала книги привезли в специальный центр, а уже оттуда начали распределять между школьными библиотеками региона.

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Для Донецкой Народной Республики мы получили первую партию литературы для наших школ. Как вы видите, здесь представлены разные книги: это и русская классика для наших старшеклассников, рассказы о войне, книги для малышей. Все книги познавательные, поэтому рекомендую всем читать, чтобы развиваться, - говорит министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Проект реализуется Минцифры России и «Российским книжным союзом» при поддержке Минпросвещения России и Минкультуры России в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего в рамках проекта будет напечатано более 2 800 000 экземпляров книг с произведениями классической и современной художественной литературы.

Министр образования и науки Республики Ольга Колударова. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР доставили первую партию художественной литературы для школ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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