Новый учебный год в вузах ДНР начнется в дистанционном формате

Для первокурсников запланированы традиционные встречи с руководством институтов и факультетов университета, «посвящение в студенты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Несмотря на обстановку с обстрелами, вступительная кампания 2023-2024 в вузы Донецкой Народной Республики прошла успешно. В этом году первокурсников не меньше, чем в прошлом. О степени готовности вузов «КП» спросила у самих ректоров.

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЖЕ УСПЕШНО ОТРАБОТАНЫ

Александр ОНОПРИЕНКО, ректор Донецкого национального технического университета (ДонНТУ):

- Вуз готов к новому учебному году, но из-за того, что мы в Донецке под постоянными обстрелами, к сожалению, он снова будет в дистанционном режиме.

Мы осуществили прием студентов в этом году на уровне не хуже, чем в прошлом. Даже немного лучше. На первый курс, в бакалавриат, специалитет и магистратуры. Технологии дистанционного обучения у нас успешно отработаны. Надеемся, что в течение следующего учебного года появится возможность вернуться к нормальному режиму работы.

Александр Оноприенко

У нас есть корпуса, которые сильно повреждены при обстрелах. В дальнейшем, когда опасность такая исчезнет, мы очень надеемся на достаточно быстрое их восстановление и, возможно, в некоторых случаях на строительство новых. Но для дистанционного обучения у нас всех ресурсов хватает. Тем более, что от министерства ожидаем в ближайшее время недостающего оборудования. Это и новые компьютеры, и оборудование для инжинирингового центра. Для инженерных специальностей такое оборудование крайне важно.

И еще одно. В результате многочисленных обстрелов в ДонНТУ количество поврежденных окон, тех, что без стекол, затянуты пленкой, исчисляется тысячами. Но при этом для нас главная забота - восстановить к началу отопительного сезона тепловые контуры корпусов, где у нас остается персонал, работают преподаватели.

«СОСТАВЛЕНЫ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ, ГРАФИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

Николай ЗАЙЧЕНКО, ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА):

- Вуз полностью готов к новому учебному году в дистанционном формате обучения студентов. Как положено, составлены учебные планы, графики учебного процесса. Сейчас работаем над обеспечением антитеррористической защищенности всех корпусов ДонНАСА, а также организуем круглосуточную охрану вуза.

Николай Зайченко

«ИЗЮМИНКА» 1 СЕНТЯБРЯ – ОТКРЫТИЕ «АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»

Светлана ДРОЖЖИНА, ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ):

- Уже десятый учебный год наш университет будет проводить в условиях военного времени и второй год подряд для наших студентов он начнется в дистанционном режиме. Несмотря на обстрел 1 учебного корпуса в начале августа, коллективу ДонНУЭТ удалось в кратчайшие сроки полностью восстановить все электронные ресурсы и платформы для дистанционного обучения и полностью подготовиться к учебному году.

Как и в предыдущие военные годы, ДонНУЭТ в 2023 году на 100% выполнил план бюджетного приема и принял на обучение значительное количество студентов, которые будут обучаться за счет средств физических и юридических лиц. Всего наша студенческая семья пополнилась более, чем на 1400 человек.

Светлана Дрожжина

Для первокурсников запланированы традиционные встречи с руководством институтов и факультетов университета, «посвящение в студенты», конкурс презентаций групп 1 курса, проведение анкетирования для дальнейшего вовлечения в научную, творческую и общественную деятельность и другие мероприятия. Для всех студентов новый учебный год традиционно начнется с первой лекции, которая будет посвящена истории ДонНУЭТ, а «изюминкой» 1 сентября именно этого учебного года станет открытие на базе 7 учебного корпуса университета креативного пространства «Арт-кластера «Таврида».

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