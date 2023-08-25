В ДНР сообщили об увеличении пропускной способности КПП на границе с Ростовской областью

На пункте пропуска Весело-Вознесенка теперь нет километровых очередей. Фото: Скрин видео Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР сегодня сообщили о модернизации и увеличении пропускной способности КПП на границе с Ростовской областью. Благодаря этому, решена проблема километровых очередей и многочасового ожидания. Работы проводят Минтранс России и ФГКУ «Росгранстрой».

Сейчас на административной границе между Ростовской областью и ДНР расположены четыре автомобильных пункта пропуска: МАПП Весело-Вознесенка (Новоазовск), МАПП Куйбышево (Мариновка), МАПП Матвеев Курган (Успенка) и АПП Шрамко-Ульяновское.

- Благодаря оперативно принятым мерам на данных пунктах пропуска удалось в кратчайшие сроки решить проблему километровых очередей и многочасового ожидания на административной границе, существенно увеличить скорость доставки грузов, - рассказали в пресс-службе Минтранса ДНР.

Отмечается, что в результате проведенных работ была увеличена площадь пунктов пропуска, организованы дополнительные полосы движения транспорта путем реализации принципа разделения транспортных потоков. Выделены полосы движения для грузового, легкового и общественного транспорта, установлены дополнительные модули, созданы и оборудованы дополнительные рабочие места для размещения работников государственного контроля — пограничников, таможенников, работников Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

- Для снижения нагрузки на МАПП Весело-Вознесенка, являющегося основным транспортным коридором, соединяющим Ростовскую область с ДНР и обеспечивающего основной поток грузов, проводится масштабная реконструкция пункта пропуска Шрамко-Ульяновское. Ранее это был пункт перехода границы, а сейчас АПП сможет пропускать до 3000 транспортных средств в сутки, - подчеркнули в транспортном ведомстве.

Кроме того, проводятся работы по оснащению МАПП Весело-Вознесенка инспекционно-досмотровым комплексом портального типа (ПИДК), который будет производить сканирование груза без остановки транспортного средства и это позволит повысить безопасность и сократить время досмотра.

Пропускная способность МАПП Весело-Вознесенка выросла с 1500 до 7500 машин в сутки, МАПП Куйбышево - с 1000 до 2500 машин, МАПП Куйбышево – с 1000 до 3500 машин.

Тем временем, дорожники госкомпании «Автодор» раньше завершили работы на 62-километровом участке трассы от Первомайского до Мариуполя.

Участок входит в состав автомагистрали Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, которая имеет стратегическую, социальную и экономическую значимость для ДНР. Она проходит через три района - Амвросевский, Тельмановский и Новоазовский, соединяет такие крупные города как Амвросиевка, Тельманово и Мариуполь, а также обеспечивает транспортное сообщение между четырьмя пунктами пропуска Мариновка, Успенка, Шрамко и выход на Новоазовск.

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