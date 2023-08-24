Грузовики и автобусы Минского автозавода будут поставляться в ДНР

Делегация во главе с премьер-министром Евгением Солнцевым посетила легендарный МАЗ. Фото: Правительство ДНР

Грузовики, троллейбусы и автобусы Минского автозавода будут поставляться в ДНР. Также в Республике намерены наладить сборку транспортных средств, которые выпускает легендарный МАЗ. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, который во главе республиканской делегации посетил автомобилестроительную компанию.

Продукция Минского автозавода отличается комфортом и надежностью. Фото: Правительство ДНР

- Сегодня посетили крупнейшую автомобилестроительную компанию «МАЗ». У нас большая потребность в замене автопарка. И в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, и в сфере пассажирских перевозок. Договорились с руководством МАЗа не только о поставках техники. Наших белорусских партнеров заинтересовало предложение о локализации части сборочного производства на территории нашей Республики, - написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Продукция Минского автозавода отличается комфортом и надежностью. Фото: Правительство ДНР

Он отметил, что номенклатура продукции Минского автозавода превышает 400 моделей, модификаций и комплектаций большегрузной автомобильной, также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

В Министерстве транспорта ДНР рассказали, что в рамках мер по обновлению подвижного состава в транспортной сфере Республики намечены пути сотрудничества между ДНР и белорусским МАЗом.

Владимир Тужилин лично протестировал выставочные экспонаты техники, высоко оценил мощь и надежность продукции. Фото: Правительство ДНР

- Посмотрели всю линейку производимой МАЗом техники, в том числе автобусы, все виды грузовых автомобилей. Не откладывая, провели переговоры о сотрудничестве между флагманом белорусского машиностроения и Донецкой Народной Республикой. В ближайшее время проведем всю необходимую работу, по результатам которой будут приняты необходимые решения для обеспечения потребностей наших предприятий в обновлении подвижного состава, – проинформировал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

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