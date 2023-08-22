Бурятия отремонтирует первую школу в Старобешево к 1 сентября

Завершаются ремонтные работы в начальном корпусе школы. Фото: администрация Старобешевского района

Регион-шеф Бурятия завершает выполнять капитальный ремонт в начальном корпусе Старобешевской школы № 1. Об этом сообщили в администрации Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Заканчивают отделочные работы

- Благодаря поддержке Республики Бурятия в школе № 1: заменили полы, лестницы, окна, сантехнику и проводку, облицевали стены. Сейчас строители заканчивают отделочные работы, - говорится в сообщении райадминистрации.

Представители региона-шефа заверили, что школу полностью отремонтируют к 1 сентября.

Завершаются ремонтные работы в начальном корпусе школы. Фото: администрация Старобешевского района

Передали школьного имущества почти на 1 млн рублей

Тем временем, Бурятия передала Старобешевскому району школьного имущества почти на 1 миллион рублей. Так, к началу учебного года управление образования района получило 222 единицы различных школьных принадлежностей.

Завершаются ремонтные работы в начальном корпусе школы. Фото: администрация Старобешевского района

- В поставку вошли комплекты государственных символов России, географические карты, наглядные пособия, комплекты чертежного оборудования и демонстрационные геометрические тела. Также доставили элементы оформления школьного пространства: информационные баннеры Движения Первых, проектов Большая Перемена и Орлята России, - сообщили в администрации Старобешевского района.

Ранее сообщалось, что всего в этом году в рамках соглашения между администрацией района и правительством Республики Бурятия поможет восстановить 97 социально значимых объектов в Старобешевском районе на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Средства направят на ремонты водопроводов, электросетей, дорожного покрытия, капремонты медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и спорта, административного здания и многоквартирного дома.

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