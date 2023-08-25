Кассетные боеприпасы ВСУ упали возле храма и остановки: Последствия обстрелов Донецка 24 августа 2023 года

Суббоеприпасы оставляют узкие воронки глубиной около 20 сантиметров Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Ранним утром в пятницу на центральной улице Артема еще не многолюдно.

Сапер разбирает американский суббоеприпас. Фото: сапер позывной Багдад

На остановках немногочисленные жители обсуждают последствия вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами и разглядывают следы обстрела прямо возле остановки.

Воронки от боевых частей снаряда М864 повсюду Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Как же надоело это все! – говорит медсестра из горбольгницы №20 Марина. – Я хожу здесь каждый день в свою больницу. Каждый раз путь на работу и домой – как испытание. То «лепестков» боялись, теперь кассетных снарядов. Ранения от них страшные, я видела.

Тротуар возле проезжей части центральной улицы Артема словно «прошит» многочисленными отверстиями от суббоеприпасов американского снаряда М864. Они оставляют глубокие, небольшого диаметра отверстия, входят в асфальт, словно в масло. А вот землю возле храма святой равноапостольной Нины прилично разворотило.

Люди кажды день ходят на работу мимо воронок Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Нашему храму достается! – говорит прихожанка Елена. – Смотрите, попало вчера рядом с храмом, остановкой. Чудом никто не пострадал. У нас в воскресенье, как и в других православных храмах, намечается молебен к началу учебного года. Но действовать будем исходя из обстановки, как говорит священник. Безопасность – это главное!

По сообщению СЦКК, в результате этого обстрела 24 августа ранены две женщины 59 и 30 лет. Они находились возле дома по улице Артема, 208. Это неподалеку от ТЦ «Галактика» и конечной остановки автобуса №23.

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