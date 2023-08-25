Десантники-артиллеристы разносят позиции ВСУ на Артемовском направлении

Артиллеристы ВДВ уничтожают живую силу и технику противника. Фото: скрин с видео

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» по уничтожению живой силы противника к западу от Артемовска.

КОНТРБАТАРЕЙНАЯ БОРЬБА

- Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск, в ходе специальной военной операции, продолжают выполнять задачи по уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на Артемовском направлении в зоне СВО. Ежедневно артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу с противником. Поддерживают наши подразделения, удерживающих позиции на западных окраинах города Артемовска, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В этом им помогает современный комплекс «Орлан-30» с лазерным наведением. С помощью него артиллеристы-десантники уничтожают пехоту противника, укрывшуюся в лесопосадках.

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОН

- В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе на значительном расстоянии, - сообщает Минобороны РФ.

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