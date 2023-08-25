Средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Фото: Архив НМ ДНР

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР нанесла поражение подразделениям 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ, уничтожила два склада с боеприпасами, отразила десять атак. Противник понес большие потери в живой силе и технике.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки. Также подразделения «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов в районе Верхнекаменского, - сообщает Министерство обороны РФ.

ОТРАЗИЛИ ШЕСТЬ АТАК ПОД ДОНЕЦКОМ

Подразделениями Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации на Донецком направлении успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское.

В течение суток на этом направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

УКРАИНСКИЕ МОРПЕХИ ПОНЕСЛИ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ

Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» на территории ДНР.

В результате боев на этом направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

УНИЧТОЖЕНО 42 БЕСПИЛОТНИКА

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Красно-Лиманском направлении. Профессиональными действиями подразделений, ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое.

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