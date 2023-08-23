Погиб горняк шахты «Комсомолец Донбасса», еще трое ранены при обстреле ВСУ города Кировское 23 августа

Шахта «Комсомолец Донбасса» была обстреляна сразу после торжественного собрания по случаю Дня шахтера. Фото: Минугля ДНР

Погиб горняк шахты «Комсомолец Донбасса», еще трое ранены при обстреле ВСУ города Кировское сегодня, 23 августа. Украинская армия выпустила ракету по предприятию в ДНР сразу после торжественного мероприятия накануне Дня шахтера.

- Сегодня, сразу после торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, была обстреляна шахта «Комсомолец Донбасса». В результате 4 пострадавших горняка, один из них ранен очень тяжело, к сожалению, он скончался, - сообщил и.о. министра угля и энергетики Виталий Власов.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели шахтера 1981 г.р. Ранения различной степени тяжести получили еще трое горняков 1973, 1988 и 1958 г.р.

- Враг бил прицельно, стараясь нанести максимальный вред, по предприятию, которое находится, условно, далеко в тылу, вдали от боевых действий. Шахта «Комсомолец Донбасса» получила сильные повреждения во время боевых действий 2014 года. Силами трудового коллектива ее восстановили, и на сегодняшний день она является флагманом углепрома Республики, символом шахтерской несгибаемости. Сегодня здесь снова разрушения. Но мы снова ее восстановим. Жалко людей, пострадавших как раз во время «шахтерской», предпраздничной недели. Скорейшего выздоровления. Светлая память погибшему, соболезнования родным и близким, - сказал руководитель Минугля.

Он отметил, что сейчас задействованы все службы предприятия, на помощь горнякам оперативно прибыли подразделения МЧС, медики, все необходимые специалисты.

Напомним, что сегодня при обстреле центра Донецка получили повреждения жилые дома, школа и медучреждения. Двое сотрудниц Республиканского центра крови 1970 г.р. получили ранения. Под огнем украинской армии в поселке Верхнеторецкое сегодня также пострадала женщина 1961 г. р.

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