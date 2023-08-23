Прямое попадание в многоэтажку на улице Розы Люксембург, повреждены стоящие рядом автомобили: последствия обстрелов ВСУ Донецка 23 августа 2023 года

Прилет украинских снарядов в центре Донецка. Фото: скриншот с видео

23 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли центр Донецка. Снаряды ВСУ разрывались в Ворошиловском и Киевском районах.

МАССИРОВАННЫЙ ОБСТРЕЛ

Прямое попадание произошло в многоквартирный дом №65 на улице Розы Люксембург, 65, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками.

- Не подбирайте незнакомые предметы! Оставайтесь в безопасных местах! – обратился к горожанам мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ПОВРЕЖДЕНЫ СТАНЦИИ СКОРОЙ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

Также, по данным Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ при обстреле Донецка повредили станцию скорой медицинской помощи (улица Щорса) и республиканский центр крови (улица Розы Люксембург).

Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка вылетели стекла из школы № 13. Также очевидцы рассказали об осколках возле магазина «Изумруд» в центре города.

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