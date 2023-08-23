Новый отопительный сезон в ДНР будет с сюрпризами

Ремонтные работы идут ежедневно. Фото: Минстрой ДНР

Зима 2023-2024 уже не так далеко и подготовка к ней идет. Сроки соблюдаются не везде, но уже выполнено более половины запланированных работ. Помимо местных строителей и коммунальщиков, в них участвует 30 тысяч специалистов из 28 регионов-шефов со всей нашей страны. Власти обещают, что зимой чрезвычайных ситуаций с теплом, водой и светом не будет, но ВСУ упорно стараются разрушить стратегические объекты коммунальной инфраструктуры.

Будут новые трубы и котельные

По словам генерального директора Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшата Шагиахметова, сейчас ФРТ активно занимается подготовкой инфраструктуры новых регионов к зиме.

Всего планируется восстановить и модернизировать 1388 объектов коммунальной инфраструктуры, привести в порядок 755,7 км сетей, сделать капитальный ремонт 693 многоквартирных домов.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, в нашей Республике к зиме нужно подготовить 25 тысяч домов и 2 тысячи объектов социальной сферы. В Минстрое ДНР заверяют, что выполнено более половины работ.

- Идет замена тепловых сетей, подготовка котельных. Особое внимание уделяется водоснабжению. Мы помним, с какими трудностями проходил прошлый отопительный сезон, в этом году нельзя допустить подобного рода проблем, - заявил Денис Пушилин.

По его словам, работы почти во всех населенных пунктах идет по графику, за исключением Волновахского района, Зугрэса, Иловайска, Мариуполя, Ясиноватой, Шахтерска.

В Мариуполе построят три новых котельных. Фото: Минстрой ДНР

Отметим, что Фонд развития территорий строит в Мариуполе три новые котельные - «Новотрубная», «Газовая» и «ЖМР-5».

- Это позволит не только дать тепло в существующие дома, но обеспечить теплом и новые, построенные по программе ипотечного кредитования, - пояснил министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

Еще 20 котельный находятся в стадии ремонта, а всего к зиме нужно подготовить 58 котельных.

Ремонтникам в Донецке мешают обстрелы ВСУ

Несмотря на участившиеся обстрелы ВСУ, в Донецке продолжается подготовка к отопительному сезону. В пяти районах столицы ДНР работают бригады шефа-региона – Москвы. В Киевском районе также работает бригада из Владимира.

Выполняется все необходимое, начиная от промывки труб отопления и их замены в случае обнаружения утечек, до ремонта внутридомовых коммуникаций.

- Укронацисты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецка, из-за чего невозможно говорить о полной готовности к отопительному сезону, - заявил мэр города Алексей Кулемзин. – Но все сотрудники коммунального хозяйства города делают всё возможное, чтобы максимально подготовить город к предстоящей зиме.

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