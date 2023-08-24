Пушилин сообщил Путину о военной обстановке в ДНР

Владимир Путин провел встречу с Денисом Пушилиным. Фото: АП РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель Республики сообщил Президенту о сложной военной обстановке в ДНР из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Сложно, тяжело, напряженно, но контролируемо. Хотел бы доложить по ситуации. Первое — то, что больше всего волнует — это, конечно, ситуация с обстрелами. К сожалению, за последние три месяца она ухудшилась именно для гражданского населения, потому что противник начал применять кассетные боеприпасы, — заявил Пушилин.

Он добавил, что они крайне опасны для рядовых жителей Республики, поскольку обширного действия, могут привести к значительным потерям, а главное, граждане не совсем понимают, как реагировать. А так как принцип действия некоторых замедленный, угроза только нарастает.

- Более того, не все кассетные боеприпасы детонируют сразу, они валяются. Совсем недавно строители погибли – пошли на смену, один и строителей нашёл кассету, принес показать, а она сработала именно тогда, когда он показывал. Три человека погибли, три человека ранены. Это, к сожалению, не единичный случай, - рассказал руководитель региона.

Он также сообщил, что военная ситуация в районе Артемовска стабилизировалась.

- Самые горячие участки — это южнодонецкое направление, этот рубеж Урожайное — Старомайорское, там постоянно идут атаки противника. Он пытается закрепиться, но наши ребята делают все возможное и невозможное, там грамотно выстроенная работа. Другая горячая точка — это артемовское направление по флангам, но ситуация там стабилизируется, — пояснил Пушилин.

Глава региона доложил Владимиру Путину о результатах исполнения поручений, которые давал Президент: о вводе в строй первой нитки водовода, после чего постепенно расширяется график подачи воды, об увеличении скорости прохождения КПП с Ростовской областью, о темпе выдачи паспортов Российской Федерации, о восстановлении школ, об огромном вкладе регионов-шефов, о готовности к новому учебному году и состоянии медицины.

- Постоянная включенность в решение острых вопросов Президента, Правительства, федеральных министерств и ведомств позволяют сдвинуть с места чрезвычайно сложные задачи. От имени жителей региона благодарю за беспрецедентную помощь Донбассу, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин.

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