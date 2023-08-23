Кадры боевой работы танковых экипажей «Прорыв»: Под Северском украинские боевики отступили, бросив своих убитых и раненых

Командир танка Т-90М «Прорыв» (позывной «Клим»). Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», которые поддерживают подразделения Тульских десантников на Северском направлении специальной военной операции.

НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ БЫЛО ОТРАЖЕНО

Танки «Прорыв» выдвигаются на боевую позицию. Боевики предприняли попытку атаковать российские войска. Огнем из танков наступление ВСУ было отражено: националисты отошли с большими потерями, бросив своих убитых и раненых, а также подбитую технику.

Сложность боевой работы на этом направлении не только интенсивностью ежедневного огневого противостояния, но и непростым рельефом местности. Линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. На противоположной стороне холма – уже вражеские укрепрайоны. Поэтому экипаж машины старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.

«ВО ВСЕХ СЕЛАХ К НАМ ПОДБЕГАЛИ ДЕТИ, БАБУШКИ…»

- Во всех селах, где мы останавливались, к нам подбегали дети, бабушки. Много людей нам спасибо говорило, крестили нас. Мы, в свою очередь, детям (у нас были сок, конфеты, шоколад) – все раздавали. Это было до слез на глазах, это невозможно было видеть. Когда ехали через Мариуполь, центр города, там все аплодировали нам, махали… - рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» (позывной «Клим»).

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