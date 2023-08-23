Народный фронт передал автомобили батальону «Эспаньола», несущему службу под Артемовском

Андрей Соломатин. Фото: ОНФ

Подразделение «Эспаньола», несущее службу на Артемовском направлении, получило от Народного фронта автомобили, необходимые для осуществления боевых задач. Об этом сообщил знаменитый игрок московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» Андрей Соломатин, недавно заключивший контракт с батальоном.

ПОСЕЩАЛ ДОНБАСС С ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» уже посещал Донбасс с гуманитарной миссией. Теперь же он стал частью батальона - обзавелся позывным «Солома» и работает на боевых позициях.

«МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО ЗАЩИЩАЕМ СЕЙЧАС НАШУ ИСТОРИЮ»

Кроме того, спортсмен поздравил жителей с Днем Российского флага.

- От всей души поздравляю вас с праздником с праздником флага! Мы гордимся, что защищаем сейчас нашу историю. В нашей истории был имперский флаг и красный флаг с серпом и молотом. Сейчас триколор. Мы все здесь объединились для того, чтобы защищать нашу историю и чтобы наши потомки действительно гордились нами. Не отступать и не сдаваться.Один за всех и все за одного. Русские вперед, - сказал Андрей Соломатин.

Батальон «Эспаньола» - добровольческое воинское формирование, сформированное из фанатов различных футбольных клубов, участвующее в боевых действиях в зоне СВО.

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Присоединяйтесь к нам в Telegram!

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