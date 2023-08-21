Григорий Лепс выступил перед ранеными бойцами в ДНР

С начала проведения спецоперации Григорий Лепс регулярно приезжает в Донбасс. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс месте с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным сегодня посетили раненых в Донецке. После общения певец выступил перед медиками и военнослужащими.

Григорий Лепс и Денис Пушилин приехали в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина (ДОКТМО), где проходят лечение раненые бойцы ВС РФ. Во время встречи Пушилин уточнил, есть ли у них жалобы или пожелания по лечению и условиям пребывания в больнице. Один из бойцов назвал условия реабилитации замечательными. Врио главы ДНР поблагодарил бойцов за их вклад в ход спецоперации.

После концерта Лепс дал короткое интервью журналистам, в котором на вопрос о том, считает ли он своим долгом поддерживать участников спецоперации, ответил, что «это долг любого гражданина, необязательно музыканта».

- Встретили очень хорошо. Зал очень понравился, — также заявил Лепс.

Он не раз отмечал, что помогать бойцам ВС РФ, которые находятся в зоне спецоперации, — долг каждого гражданина.

Народный артист постоянно поддерживает связь с военнослужащими и командирами различных частей ВС РФ и по возможности оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР.

- Как правило, это гуманитарная помощь, связанная с теплым обмундированием, продуктами питания, предметы личной гигиены. На более крупные растраты я, к сожалению, пока не способен, — отметил Григорий Лепс.

Напомним, что в ДНР с начала проведения СВО артист приезжал более пяти раз.

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