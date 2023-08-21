Предпринимателям ДНР стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования

Предпринимателям станет легче получить инвестиции на развитие своего бизнеса. Фото: минпромторг ДНР

Бизнес в ДНР получит поддержку от Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) в привлечении инвестиций. Об этом сегодня сообщила пресс-служба корпорации.

Предпринимателям новых российских регионов, в том числе и ДНР, стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). По сути, местному малому и среднему бизнесу будет проще получить финансовую помощь, в том числе гарантийную поддержку.

- Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям «упаковать» инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование, — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Он уточнил, что компания оказывает поддержку инвестпроектам от 50 млн рублей, при этом без каких-либо ограничений по видам деятельности. Кроме того, с появлением ЦПИК предприниматели смогут рассчитывать на рекомендации по подготовке бизнес-планов и финансовых моделей для банков, сопровождение в процессе общения с банками и своими дочерними структурами корпорации.

Центр поддержки инвестиционного кредитования сейчас работает на цифровой платформе мсп.рф, разработанной Минэкономразвития совместном с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки предпринимателей. Создание платформы предусмотрено соответствующим нацпроектом.

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