ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ под Артемовском. Фото: скриншот видео

В районе населенного пункта Клещеевка, что к югу от Артемовска, экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона громят подразделения украинских боевиков. Кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск публикует Министерство обороны России.

- Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону у села Клещеевка к югу от Артемовска, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что по данным разведки, российские подразделения заняли наиболее выгодные огневые рубежи.

- Экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с открытых позиций выполнили стрельбу прямой и полупрямой наводкой по подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение, - подчеркнули МО РФ.

Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно сменили огневые позиции.

- Противник несет огромные потери как в живой силе, так и в технике, - рассказывает командир самоходно-артиллерийской батареи ВС РФ с позывным «Бикин». - Противник применяет по нам запрещенные кассетные боеприпасы, FPV-дроны, различные сбросники, но у него это плохо получается, так как часть орудий у нас кочующие, другая часть у нас хорошо замаскирована. Благодаря нашей работе противник ежедневно теряет западных наемников, а также их вооружение.

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