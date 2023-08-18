Внедорожник УАЗ «Патриот» от кубанских транспортников доставят разведчикам на передовую в Донбассе

УАЗ «Патриот» с небольшим пробегом перед отправкой в Донбасс прошел обслуживание и обкатку. Фото: «Добро и Дело»

Внедорожник УАЗ «Патриот» от кубанских транспортников и неравнодушных благотворителей уже завтра волонтеры благотворительного фонда «Добро и Дело» доставят разведчикам на передовую в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в БФ «Добро и Дело»

- Наш доброволец Павел Артемьев сообщил, что в подразделении, с которым они вместе выполняют боевые задачи, нехватка нормальных «колес». Мы не могли не откликнуться и бросили клич среди своих. Отозвались коллеги Павла Игоревича, его друзья и наши постоянные благотворители. С трудом, но нашли подходящую по цене и качеству четырехлетнюю машину без коррозий с небольшим пробегом. Это не так уж просто, почти всю категорию «УАЗ» на Авито до Челябинска «запылесосили» волонтеры в зону специальной военной операции, - поделились в БФ «Добро и Дело».

Автокоординатор фонда Дмитрий Феськов осмотрел и проверил внедорожник. После покупки машину обслужили и обкатали.

- Мы не просто рады, а счастливы, что отправляем ребятам хорошую, приведенную в порядок машину! Доброделы и транспортники вместе сделали хорошее дело. Машина сегодня ночью выезжает к бойцам, - подчеркнули в благотворительном фонде «Добро и Дело».

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