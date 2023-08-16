Один из автобусов снят с маршрута: В Донецке повторно проверили техническое и санитарное состояние пассажирского транспорта

Проверки, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок, проходят по поручению руководителя региона. Фото: Минтранс ДНР

В Донецке повторно проверили техническое и санитарное состояние автобусов, отправляющихся с диспетчерской станции «Центр». Проверку провели сотрудники Министерства транспорта ДНР совместно с УГИБДД МВД по Республике и представителями администрации Донецка.

Проверки, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок, проходят по поручению руководителя региона. Фото: Минтранс ДНР

Проверки, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок, проходят по поручению руководителя региона. Фото: Минтранс ДНР

- Во время повторного мониторинга специалисты особое внимание уделяли техническому и санитарному состоянию автобусов, наличию необходимой визуальной информации для пассажиров. Было обследовано 12 автобусов перевозчиков, из которых восемь – имели удовлетворительное санитарное состояние салона. В семи автобусах (маршруты 42а, 53, 3, 26) отсутствовала в салоне часть необходимой визуальной информации для пассажиров, еще в трех (маршруты 42а,18,53) - отмечено ненадлежащее техническое состояние салонов, - говорится в сообщении Минтранса ДНР.

Так, ввиду аварийного состояния напольного покрытия салона одного из автобусов 53-го маршрута, решением представителей администрации Донецка он был временно снят с маршрута.

Проверки, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок, проходят по поручению руководителя региона. Фото: Минтранс ДНР

- Также в рабочем порядке с водительским составом провели беседу о необходимости устранения замечаний в части оснащения маршруток визуальной информацией для пассажиров, - сообщили в Министерстве транспорта.

Проверки, направленные улучшение качества пассажирских перевозок, проходят по поручению руководителя региона. Фото: Минтранс ДНР

Минтранс продолжает проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности работы сферы пассажирских перевозок, согласно поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

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