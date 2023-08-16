Отремонтированная своими силами техника сразу же используется при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Фото: Минтранс ДНР

Мариупольский торговый порт увеличил грузооборот в процессе восстановления материально-технической базы. Уже восстановлено порядка 60 процентов техники, при этом порт обработал более 67 тысяч тонн различного вида грузов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Мариупольский торговый порт продолжает активно восстанавливаться. Администрация порта направляет усилия на привлечение дополнительных грузопотоков и увеличение грузооборота предприятия, высокое качество и надежность выполняемых работ и услуг, скоростную обработку грузов, модернизацию оборудования, восстановление материально- технической базы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из важных подразделений портового хозяйства - база внутрипортовой механизации (БВМ), которая значительно пострадала во время боевых действий в городе в прошлом году. Уже восстановлено порядка 60 % техники. Проводится ремонт технически пригодных автопогрузчиков, бульдозеров, тягачей и другой техники силами сотрудников участка БВМ без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей.

Также собственными силами предприятие восстанавливает центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ), расположенные на территории, прилегающей к порту. Восстановление мастерских является одним из приоритетов развития порта. Они призваны обеспечить проведение ремонта портовой механизации, которая в нем постоянно нуждается.

Проводится ремонт автопогрузчиков, бульдозеров, тягачей и другой техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей. Фото: Минтранс ДНР

Тем временем, во вторник в порту в течение 10 часов было полностью погружено зерном судно вместимостью 1400 тонн. Работа велась без остановки прямым вариантом: автомобиль - судно.

- Мариупольский морской торговый порт уже обработал более 67 тысяч тонн различного вида грузов. Предприятие наращивает объемы обработки грузов и продолжает вести работу по увеличению грузооборота, - отметили в Минтрансе.

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