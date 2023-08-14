Из Тулы – с любовью: Передвижной медицинский комплекс вместе с врачами приехал в Мариуполь

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

В ДНР продолжает работу мобильная поликлиника из Тульской области, врачи которой с прошлого лета регулярно приезжают в Мариуполь для оказания медицинской помощи жителям города.

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

На этот раз более обширный перечень специалистов, которые ведут приём детей и подростков в возрасте до 17 лет. Чтобы убедиться в отсутствии заболеваний или вовремя обнаружить отклонения в здоровье терапевт, педиатр, психиатр, невропатолог, стоматолог, хирург, офтальмолог, узист-кардиолог ведут приём 7 дней в неделю.

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

Передвижной медицинский комплекс, который медики привезли с собой, оснащен современным диагностическим оборудованием: офтальмоскопом, флюрографом, лабараторией, прибором ЭКГ и даже первым российским цифровым полноформатным маммографом с низкой дозой облучения и высокой разрешающей способностью снимка - Mammo 4T.

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

Для удобства пациентов часть докторов ведёт приём в отремонтированной Санкт-Петербургом детской поликлинике больничного комплекса №3.

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

Приблизительно у половины маленьких пациентов нашли скрытые заболевания - во многом распространённые аномалии зрительной системы и скалиоз – все паталогии связаны с чрезмерным вовлечением детей в гаджеты и сидячий «компъютерный» образ жизни. Для таких пациентов назначается лечение или дальнейшая диспансеризация.

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

С начала августа в Мариуполе работает новая бригада тульских медиков Фото: Александр ИВАНОВ

- К сожалению, у многих деток запущено состояние зубов. Они недопонимают, что нужно ухаживать за ротовой полостью и не представляют последствий, которые грозят в будущем. Дети, со слов родителей, не чистят зубы, и едят очень много пищи, которая поражает зубную эмаль. Сами родители зачастую просто не могут ограничить тот же шоколад для детей, всё ради положительных эмоций своих чад, - рассказала врач-стоматолог Наталья Никифорова, работающая в Мариуполе от Тульской областной стоматологической поликлиники.

- Мне очень важно сейчас обследовать Диму и Максима – они у меня так сказать «призывного» школьного возраста и через три недели идут в первый класс школы №7, капитально отремонтированной, тут, за центральным рынком. За день мы пройдём всех узкоспециализированных специалистов, собранных в одном месте, чтобы во время учебного процесса не отрываться на анализы и поиски каких-то, возможно скрытых, вещей по здоровью. Это очень удобно, что туляки так нам упростили жизнь. А Диане в школу только через два года и тоже пошла с нами к докторам, но только за компанию с братиками. А вообще она врачей боится, за стоматолога даже и вспоминать не хочется, - поделилась молодая мама Анастасия Портникова, которая пришла в передвижной медцентр проконтролировать состояние здоровья своих детей перед началом учебного года.

Смена «детского подряда» врачей из Тулы продлится до 31 августа. За день приёма комплексный осмотр проходит порядка 40 детей.

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