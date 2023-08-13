Встречаем волонтерский десант: В ДНР добровольцы будут задействованы в работе пунктов выдачи гуманитарной помощи, восстановлении объектов инфраструктуры

Посылка - для многодетной мариупольской семьи. Фото: МГЕР

- Добровольцы будут задействованы в работе пунктов выдачи гуманитарной помощи, восстановлении объектов инфраструктуры, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Волонтерской роты». - Их цель - помочь людям вернуться к мирной жизни.

А с 24 июля на смене - 41-й отряд волонтеров. Большая часть, порядка 100 человек, находится в Мариуполе. Активисты готовят школы к 1 сентября, помогают благоустраивать города и даже работают в детских оздоровительных лагерях вожатыми.

Особо хочется сказать об одном грузе, который доставили волонтеры. Посылка - для мариупольской семьи, где воспитывается семеро детей.

- Им отправили школьную форму, повседневную одежду, подарки, - сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии». - Старшим детям - Диме и Милане - велосипед и мяч, средним - Яну и Мариам - школьную форму, младшим - Эмели, Василисе и Софии - все, что нужно в быту девочкам.

«Народная дружина» ДНР тоже не отстает. За полторы недели доставили продукты, бутилированную воду, средства гигиены, вещи и обувь в семь городов республики, которые ежедневно обстреливаются ВСУ.

Так, в Ясиноватой волонтеры привезли для раненых 60 гигиенических наборов и сладости. В Макеевке помогли инвалиду I группы и матери раненого бойца, в Докучаевске разгрузили уголь для инвалида I группы.