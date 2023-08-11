Почти два миллиона жителей смогут принять участие в голосовании на выборах в Народный Совет и местные муниципалитеты в ДНР

Владимир Высоцкий рассказал, как идет процесс подготовки к выборам. Фото: Архив Скриншот видео ТК Оплот

Почти два миллиона жителей ДНР смогут принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Народный Совет и представительные органы местных муниципалитетов. Председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий сегодня на брифинге рассказал, как идет процесс подготовки к выборам.

- Продолжается работа по актуализации списка избирателей. Но уже можно сказать, что список будет составлять в районе двух миллионов человек, — сообщил Высоцкий.

В Республике образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Также будут работать 329 экстерриториальных участков в других регионах РФ.

Основной этап голосования на выборах в ДНР будет с 8 по 10 сентября. А с 31 августа по 7 сентября пройдет досрочное голосование. Оно будет организовано в пяти городах - Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.

- В муниципальных образованиях, которые находятся в труднодоступных местах, удаленных территориях и где существуют опасности, будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования, — отметил Высоцкий.

Глава Избиркома также сообщил, что все пять политических партий, представленных в Государственной Думе, выдвинули свои списки кандидатов на выборы в ДНР. Это «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Новые люди».

- На сегодняшний день выдвинуто и зарегистрировано около 500 кандидатов в депутаты Народного Совета (всего в парламенте 90 мандатов. – Авт.), в органы местного самоуправления выдвинуто около двух тысяч кандидатов. Процесс продолжается, — заявил Высоцкий.

Он отметил, что вся электоральная система к проведению выборов в ДНР готова на 100 процентов.

Речь идет о системе организации и проведения выборов, определения результатов голосования и порядка раздела депутатских мандатов. Электоральная система должна обеспечивать равенство возможностей всем участникам выборов. В частности, предоставлен одинаковый максимальный лимит расходов на проведение выборов, кандидаты обязаны вести себя лояльно по отношению к своим противникам и так далее.

Готовятся к выборам не только представители партий, но и силовые структуры, которые уже начали разработку плана по обеспечению безопасности.

- Хотелось бы выразить благодарность всем нашим силовикам за то, что уже сейчас они подготавливают мероприятия, чтобы обеспечить полную безопасность наших избирателей в период голосования, — отметил председатель Избиркома ДНР.

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