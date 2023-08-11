Денис Пушилин обсудил с экспертами разработку стратегии развития Приазовья

Денис Пушилин провел совещание с представителями Агентства стратегических инициатив. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил с представителями профильных российских ведомств вопросы разработки стратегии развития акватории Азовского бассейна и территорий приазовского побережья. В работе совещания участвовали члены Правительства ДНР и главы приазовских администраций.

- Кто недавно побывал на Азовском море, отмечают его небывалую чистоту. Сейчас в него поступает только 1,2 процента от загрязняющих выбросов 2013 года. В море возвращаются забытые сорта рыб. Кроме значительного увеличения со временем объемов рыбного промысла, Азовье вновь может стать привлекательным местом для туризма и оздоровления, - сообщил в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что пока проблем еще слишком много. Важно предотвратить загрязнение моря в будущем, по мере открытия предприятий. Одна из серьезнейших проблем – это по осолонение Азовского моря, которая влечет за собой целый ряд экологических последствий.

Эти и другие вопросы стратегии развития акватории Азовского бассейна и территории приазовского побережья обсуждались на совещании с Агентством стратегических инициатив.

Руководитель Администрации Главы ДНР Алексей Никоноров перечислил направления работы, закрепленные за профильными министерствами и ведомствами ДНР.

- Мы проинвентаризировали промышленные объекты, которые у нас есть и то состояние, в котором они сейчас находятся. Такая же ситуация с аграрным сектором – такая же инвентаризация. Что касается туризма, тоже мы поставили задачу провести инвентаризацию всего побережья, – отметил он.

Алексей Никоноров подчеркнул необходимость проведения модернизации предприятий промышленного и агропромышленного секторов в целях снижения влияния на окружающую среду. Руководитель Администрации Главы ДНР уточнил, что большинство предприятий находится в простое.

- Что касается работы по Азовскому бассейну, то необходима расчистка русел рек, лиманов, укрепления береговой линии. Естественно, это достаточно большой объем средств, – уточнил Алексей Никоноров.

В ходе совещания также было обозначено, что основные направления при разработке стратегии касаются эколого-климатических вопросов, биоразнообразия, транспортной логистики, туризма.

Денис Пушилин особо подчеркнул, что развитие туризма сегодня входит в повестку.

- При Советском Союзе здесь не зря располагались по всему побережью пионерские лагеря, – подчеркнул он.

Данный вопрос тоже предлагается включить в мастер-план по развитию акватории Азовского бассейна и территорий приазовского побережья.

В свою очередь, операционный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Георгий Белозеров обозначил основную цель поездки по регионам Приазовья - встретиться и обсудить проблемные вопросы с представителями науки, муниципалитета, отраслевых профессиональных сообществ.

- У нас есть поручение Президента, по которому мы должны стратегию предложить до 1 октября. Мы рассчитываем, что до первой декады сентября у нас стратегия будет высокой степени готовности, ее надо будет обсуждать, – заявил Георгий Белозеров.

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