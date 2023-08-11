Все сносит течением, затопленная Набережная и автостанция «Центр»: последствия мощного ливня в Донецке 11 августа

Потоки воды устремились в низины. Фото: скриншот видео ЧП Донецк

Мощный ливень сегодня в Донецке затопил Набережную и автостанцию «Центр», а также другие низины.После нескольких дней жары сильнейший ливень накрыл Донецк 11 августа.

Днем Донецк накрыл мощный ливень с градом. Небо враз потемнело, засверкали молнии, загремел гром. Жители, привыкшие к постоянным обстрелам, делятся впечатлениями.

Потоп на Набережной. Фото: скриншот видео Типичный Донецк

- Гроза в Донецке. Гремит природный гром после молний. Ленинский район Донецка - природный град, - рассказала дончанка Виктория.

Многие прильнули к окнам, чтобы заснять на видео природное явление, которое было безопасно для находящихся в укрытии. Гораздо хуже чувствовали себя те, кого град и потоки воды с неба застали на улице.

Начало потопа на автостанции «Центр». Фото: скриншот видео Типичный Донецк

Мощные потоки воды буквально устремились в Кальмиус, сметая все на пути. Уносило машины, не успевшие уехать подальше от опасного места. Традиционно затопило Яму, где находится автостанция «Центр», и другие низменности столицы.

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