Здание школы отличается гармоничностью архитектурной композиции и изысканностью деталей. Фото: «ЕЗСС»

Школу с уникальной архитектурой и более вековой историей восстановят в Мариуполе. Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» ведут восстановительные работы в здании, построенного в начале ХХ века по проекту известного архитектора того времени Виктора Нильсена.

Школа была тесно связана с металлургическим комбинатом Никополь (ныне Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича) и построена еще до Октябрьской Революции 1917 года. Здание отличается гармоничностью архитектурной композиции и изысканностью деталей. Кирпичная кладка стен насыщена множеством архитектурно-декоративных элементов: сандриками, поясками, рустами, пилястрами и другими элементами.

- Общая площадь восстанавливаемого здания школы превышает 1000 кв. метров, обучаться в ней смогут более 300 учеников. Строители уже восстановили все конструктивные повреждения, а также установили новые окна и кровлю. На всех трех этажах школы ведется отделка внутренних помещений и устройство инженерных сетей. Завершить все ремонтно-восстановительные работы планируется в четвертом квартале текущего года, – сообщили «КП» в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также добавили, что параллельно специалисты уже ведут работы по благоустройству территории школы. Помимо комплексного озеленения, строители обустроят для учащихся новые многофункциональные спортивные площадки и зоны отдыха.

Ранее на территории образовательного учреждения специалисты восстановили корпус начальной школы. Там также были установлены новые окна и кровля, заменены инженерные системы и восстановлены все школьные помещения. Отдельная комплексная работа была проведена по восстановлению исторических фасадов здания.

Ключевая задача перед строителями – как можно скорее дать мариупольским детям возможность посещать занятия в старейшей школе.

Отметим, что школу за ее историю восстанавливают второй раз. При отступлении немецко-фашистских войск из Мариуполя в 1943 году здание сильно пострадало – были сожжены кровля и все деревянные конструкции. В послевоенные годы школа была восстановлена.

Всего до конца 2023 года «Единым заказчиком» будет восстановлено более 40 школ Мариуполя, в половине из них торжественная линейка и занятия в обновленных классах пройдут уже 1 сентября.

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