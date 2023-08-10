Более 170 тысяч пенсионеров ДНР уже прошли процедуру переоформления выплат. Фото: ОСФР по ДНР

Жители ДНР получили возможность перейти на российскую пенсию без посещения Социального фонда. В региональном отделении Соцфонда России (ОСФР) по ДНР запустили пилотный проект, позволяющий осуществить пересмотр пенсий в так называемом беззаявительном порядке.

- Социальным фондом России для удобства пенсионеров и в целях пересмотра максимально возможного количества пенсий жителей ДНР инициирован пилотный проект. Специалистами клиентских служб на основании сведений о выданных паспортах гражданина РФ осуществляется обзвон клиентов, которые еще не обратились за пересмотром пенсии, - рассказали в ОСФР по ДНР.

Отмечается, что по факту общения в телефонном режиме представителем клиентской службы оформляется акт о согласии на пересмотр пенсий в беззаявительном порядке. После этого, как правило, гражданам нет необходимости обращаться в клиентскую службу.

Также в ОСФР обратили внимание, что если гражданин уже записался на прием для пересмотра пенсии и до назначенной даты с ним не связались сотрудники Социального фонда, то ему нужно обратиться в клиентскую службу в назначенное время.

Кроме этого, предупредили о возможных звонках по телефону мошенников.

- Специалисты фонда никогда не запрашивают номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники, - подчеркнули в ОСФР.

Напомним, что пересмотр пенсий по российским законам стартовал в ДНР 1 марта 2023 года. За это время более 170 тысяч пенсионеров региона уже прошли данную процедуру. Но еще большему количеству предстоит ее пройти. И, возможно, не все успеют до 1 марта 2024 года. После этой даты пенсию пересчитают с месяца обращения, а не с 1 марта 2023 года, как это делается сейчас.

Для тех же пенсионеров, которые начали получать выплаты по российским законам, изменились даты получения пенсий через банк. Перечисления осуществляется в три периода.

Если ранее дата выплат была установлена:

- с 4 по 10 число, то новая дата — 10 число;

- с 11 по 16 число, то новая дата — 16 число;

- с 17 по 25 число, то новая дата — 23 число.

Доставка пенсии по почте осуществляется согласно графику, утвержденному ГУП ДНР «Почта Донбасса».

Пенсионеры вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую выплату и доставку пенсии.

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