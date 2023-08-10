В ДНР разъяснили особенности получения увеличенных выплат за утраченное в ходе боевых действий жилье

Ежедневно от обстрелов ВСУ в ДНР получают повреждения десятки домостроений Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР пересмотрены схемы расчета компенсаций за утраченное или поврежденное жилье в результате боевых действий. Правительством Республики принято постановление № 61-1 от 7 августа 2023 года «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории ДНР».

В пресс-службе Правительства рассказали, что теперь компенсация за утраченные индивидуальные дома будет оцениваться из стоимости 35 тысяч рублей за один квадратный метр фактической общей площади утраченного жилья. Ранее эта выплата рассчитывалась из нормы общей площади помещения: 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 — на семью из двух человек, а также по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех и более человек.

В Министерстве труда и социальной политики ДНР отметили, что выплата за утраченный жилой дом осуществляется с учетом особенностей. Она предоставляется на приобретение, строительство или восстановление жилья, на основании договора купли-продажи о государственной регистрации права собственности (в случае приобретения жилого дома) или договора о строительстве с подрядной организацией (в случае строительства утраченного жилого дома или восстановления поврежденного жилого дома).

Также с 6 до 7 тысяч рублей за квадратный метр увеличен размер выплаты за поврежденный индивидуальный дом или жилое помещение в многоквартирном доме. Выплата устанавливается исходя из общей площади поврежденного жилого помещения.

Помимо этого, за частично утраченное имущество первой необходимости полагается выплата в размере 50 тысяч рублей, за полностью утраченное — 100 тысяч рублей.

- Обращаем внимание! Гражданам, которым одобрена компенсация в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны ДНР № 175 от 30.07.2022, но выплата денежных средств еще не произведена, для назначения данной социальной выплаты нужно обратиться в управление труда и социальной защиты населения с соответствующим заявлением, - сообщили в Минтруда и соцполитики.

Напомним, компенсации жителям ДНР за утраченное вследствие боев жилье и имущество первой необходимости были закреплены в республиканском бюджете на 2023 год. На эти нужды предусмотрено 2,6 млрд руб.

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