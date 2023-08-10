Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 ВДВ продолжают перемалывать ВСУ в районе Клещеевки на Артемовском направлении

Прицельным выстрелом была уничтожена и рассеяна пехота противника. Фото: Скриншот видео МО РФ

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают перемалывать врага в районе Клещеевки к западу от Артемовска и к югу от него. Минобороны России публикует кадры отражения наступления ВСУ.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов соединений ВДВ было обнаружено четыре единицы бронированной техники ВСУ украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар.

Точным огнем артиллерии из орудий были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений.

Прицельным выстрелом была уничтожена и рассеяна пехота противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке и залечь в поле.

Командир орудия Д-30 позывной «Сталкер» рассказал, что противник был вынужден отступить. Фото: Скриншот видео МО РФ

Отступающую пехоту и раненых ВСУ, прикрытием БТР-4 «Буцефал», пытались эвакуировать с поля боя, но артиллеристы-десантники заметив бронемашину, уничтожили её и личный состав точным попаданием.

Враг был деморализован и отступил, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

- Мы успешно уничтожили украинских националистов на Артемовском направлении. Противник несет большие потери в Клещеевке. По радиоперехватам становится ясно, что враг отступает, - рассказал командир орудия Д-30 позывной «Сталкер».

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