Российские актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко навестили раненых военных в больнице ДНР

Российские актеры приехали поддержать раненых бойцов. Фото: Минздрав ДНР

Российские актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко навестили раненых военных в больнице Харцызска поддержать их боевой дух, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Сегодня Харцызскую центральную городскую больницу посетили российские актеры театра и кино Виктория Тарасова и Павел Деревянко. Актеры навестили раненых в отделении травматологии и хирургии, для поддержания боевого духа солдат, которые признались, что такая поддержка для них сейчас особенно важна, - отметили в Минздраве.

Павел Деревянко полюбился миллионам благодаря своему таланту. Он легко вживается как в роли отрицательных, так и положительных героев, вызывая у публики восхищение. Павел Деревянко сыграл в более 120 картинах. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Участок», «Бой с тенью», «Девять жизней Нестора Махно», «Брестская крепость», «Неваляшка», «Оттепель» и другие.

Российские актеры приехали поддержать раненых бойцов. Фото: Минздрав ДНР

Виктория Тарасова популярная актриса театра и кино, телеведущая. Она звезда сериалов «Глухарь», «Карпов» и «Пятницкий», в которых сыграла роль Ирины Зиминой.

Виктория Тарасова регулярно приезжает в Донбасс с гуманитарной миссией. Помимо посещения детских учреждений Виктория находит время для встреч с правоохранителями. Одна из последних – с сотрудниками Харцызского горотдела полиции.

Виктория Тарасова рассказала полицейским о том, как она вживалась в роль майора полиции Ирины Зиминой, а также о самых непредсказуемых моментах, которые случались с ней на съемочной площадке.

Российские актеры приехали поддержать раненых бойцов. Фото: Минздрав ДНР

- Роль, которую я сыграла в «Глухаре» - конечно же, моя самая любимая. Это семь лет жизни в погонах, бесценный опыт и просто клад для артиста, - рассказала Тарасова.

Правоохранители задавали актрисе вопросы, на которые Виктория отвечала с присущим ей чувством юмора. Мероприятие завершилось традиционным общим фото на память.

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