«Наш вопрос жилья решен – квартира классная»: Семья из Мариуполя рассказала о своем новоселье

Семья из Мариуполя рассказала о своем новоселье Фото: Александр ИВАНОВ

Валерий Степанишин вместе с супругой, как и многие мариупольцы, утратившие жилье, подали заявление на получение квартиры в новострое. В начале июня 2023 года на телефон Валерия Алексеевича позвонил сотрудник Администрации Мариуполя с уведомлением о необходимости сбора личных вещей, ведь через месяц – заселение!

Морской пейзаж и Свято-Николаевский храм из окон южной части заселенного новостроя Фото: Александр ИВАНОВ

- 22 июля я с супругой переступили порог этой квартиры… Ощущения были головокружительные. Мебель со старой квартиры удалось спасти – зал перевезли, а для кухни на полученную компенсацию за утраченное имущество мы купили в том числе и новую гарнитуру. Здесь, рядом с нами соседи из разных районов города, - говорит мариупольчанин.

Валерий Степанишин смог также спасти и свое хобби, модель трехмачтового корабля «Баунти». Ее сохранность обеспечивалась полиэтиленом и нахождением в самом сухом месте разбитой квартиры.

Морской пейзаж и ремонт пострадавшей в ходе боевых действий хрущевки из окон южной части заселенного новостроя по улице Черноморской Фото: Александр ИВАНОВ

- Это моё хобби, собирал его три года по журналу. Каждую неделю приходил журнал в киоск, я его покупал, а в нем была какая-то деталь судна и история его похождений. Здесь нужно было реечки выстругивать, - говорит Валерий.

Некоторые вещи, для обустройства домашнего быта и комфорта еще только предстоит установить в новой квартире – в том числе множество фотографий, которые сохранились, но в сыром, пленочном варианте.

Семья из Мариуполя рассказала о своем новоселье Фото: Александр ИВАНОВ

Семья из Мариуполя рассказала о своем новоселье Фото: Александр ИВАНОВ

- Смотрю на вас, и вспоминаю что я тоже любил фотографировать. Только у меня был плёночный фотоаппарат. Из последнего примечательно, что фотографировал, но не успел проявить – серия 2013 года - День Победы в Севастополе, снимал на советский фотоаппарат Зенит. А так, хорошо, что всю плёнку я сохранял. Теперь её проявлением предстоит заняться заново, большая часть фото пойдут в альбомы, некоторые, любимые, займут своё место на виду.

С южной стороны, перед жильцами верхних этажей открывается прекрасный вид на морскую часть города – порт, море, а также ремонтируемые хрущевки, которым наши строители дают вторую жизнь.

Семья из Мариуполя рассказала о своем новоселье Фото: Александр ИВАНОВ

- Квартира классная. Была у нас двухкомнатная и переехали в двухкомнатную. Только там на первом, а здесь на пятом этаже, но это ничего не значит, по той простой причине, что из балкона открывается прекрасный вид на город, и здесь есть лифт, да еще и какой – с приятной музыкой, сделанный в братской республике Белоруссия.

Площадь такого панельного дома на 81 квартиру, в которую заселился герой этого репортажа, составляет 6500 квадратных метров. Возведение всех девяти этажей занимает порядка трех месяцев. По плану «Единого заказчика» в этом жилкомплексе будут построены еще две аналогичных многоэтажки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждена первая горбольница, прилет возле магазина «Изумруд»: Последствия обстрелов ВСУ Донецка 8 августа 2023

В результате обстрелов ВСУ Донецка 8 августа 2023 года три мирных жителя погибли, еще одиннадцать ранены (подробнее)