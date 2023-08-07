Региональный фонд «Защитники Отечества» открывает новые отделения в ДНР

Ветераны из ДНР проходят комплексную реабилитацию в Подмосковье. Фото: Фонд «ЗО»

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает открывать новые отделения в ДНР в городах и районах. Об этом сегодня сообщили в республиканском филиале фонда.

- Филиал в Донецкой Народной Республике, как неоднократно заявлялось ранее, следует стратегии фонда, направленной на то, чтобы сделать помощь ближе к человеку, обеспечить ветерану доступность в получении помощи, -говорится в сообщении.

С этой целью с 29 июня начало свою работу отделение филиала в городе Торезе, а с 4 июля — в Советском районе Макеевки.

Филиал фонда в Донецке - ул. Розы Люксембург, 48б. Тел. +7(949) 646-15-96, +7(949) 505-2-505

Макеевское отделение филиала фонда - ул. Гаврилова, 1. Тел. +7(949) 550-42-34

Торезское отделение филиала фонда - пр. Гагарина, 131/1. Тел. +7(949) 551-00-42

Двери филиала фонда и его отделений открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

- Также уже сформирована и готовится к обучению группа кандидатов в социальные координаторы, что позволит в ближайшее время открыть площадки филиала по территории Республики, рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества».

В ближайшее время отделения фонда начнут работать в 18 городах и районах ДНР. Фото: Фонд «ЗО»

В ближайшее время откроются отделения фонда «Защитники Отечества»:

- в районах Донецка, Макеевки;

- в городах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Кировское, Мариуполь, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая;

- в Амвросиевском, Волновахском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах.

Об открытии отделений филиал проинформирует дополнительно.

Кто может рассчитывать на помощь фонда:

- ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции и уволенные с военной службы;

- лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории Донецкой, Луганской Народных Республик начиная с 11 мая 2014 года;

- члены семей названных категорий защитников, погибших/умерших при выполнении боевых задач.

Чем занимается фонд «Защитники Отечества»

- обеспечением комплексного, включая персональное, сопровождения ветеранов, их семей;

- обеспечением социальной адаптации, обучением/переобучением, содействием в трудоустройстве;

- оказанием психологической помощи, бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки;

- содействием в получении услуг по медицинской реабилитации, медицинской помощи;

- содействием в оформлении (восстановлении) документов.

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