Глава ДНР наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ

Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Глава ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ.

- Наградил, как обещал, героический экипаж танка «Алеша», который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил «Золотую Звезду» Героя Донецкой Народной Республики. С гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии - генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову, - в своем телеграм-канале сообщил Денис Пушилин.

«ВОТ ОНА, СИЛА РУССКОГО ХАРАКТЕРА!"

Лидер Республики посетил подразделение, где воюют героические танкисты, совместно с сенатором Александром Вайнбергом.

- Простые, скромные ребята, - рассказывает руководитель региона. - Такое впечатление, что еще не осознали, какого уровня подвиг совершили. Что их героический поступок важен не только с военной точки зрения, хотя и с военной я бы назвал его выдающимся. Он еще важен как демонстрация морального духа бойцов: вот она, сила русского оружия, вот она, сила русского характера!

Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ. Фото: Администрация Главы ДНР

«В ЭТИХ ПЕСНЯХ - ТОЖЕ СЕКРЕТ НАШЕЙ СИЛЫ»

- Ребята были рады встрече с Александром Вайнбергом, они знают его по «Любэ», когда он был одним из участников группы. С радостью приняли подарок – диск группы с подписью Николая Расторгуева. В этих песнях – про ратные подвиги, про долг, про любовь к Родине – тоже секрет нашей силы…

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